مصر | مخالفات المرور وعقوبتها في القانون الجديد

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وشدد المصدر، على أن القانون يتضمن مادة لسحب رخصة القيادة فى حالة السير بالمركبة بدون الرخصة وغرامة من 5000 آلاف إلى 20 ألف جنيه مع تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات الزائدة مع سحب الرخصة بشكل دائم حال تكرار المخالفة، مضيفا أن القانون يلزم أصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أية مركبة "توك توك" جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة. وشدد المصدر، على أن القانون يتضمن مادة لسحب رخصة القيادة فى حالة السير بالمركبة بدون الرخصة وغرامة من 5000 آلاف إلى 20 ألف جنيه مع تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات الزائدة مع سحب الرخصة بشكل دائم حال تكرار المخالفة، مضيفا أن القانون يلزم أصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أية مركبة "توك توك" جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة. وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد نص على إلزام سائقى تلك المركبة من سائقى "التوك توك" على إجراء كشف دورى وتحليل مخدرات لضمان حماية أرواح المواطنين وعدم ارتكاب السائق لأى حوادث مرورية، لأن تعاطيه للمواد المخدرة يفقده التركيز ويساعده فى القيادة بسرعات جنونية على الطرق وانقلاب "التوك توك" أو ارتطامه بسيارات أخرى على الطرق، كما منع سائقيه من القيادة على الطرق السريعة وبين المحافظات.

ولفت المصدر، أن قانون المرور الجديد نص على وضع تعريفة محددة للأجرة للانتقال بـ"التوك توك" يضمن وجود هامش ربح معين، ويساعد فى القضاء على استغلال المواطنين خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى بسبب قيام سائقى "التوك توك" برفع قيمة الأجرة فى التنقل لمسافات قصيرة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواحد المرورى بالشوارع داخل الأحياء لمواجهة التحركات عكس الاتجاه ووضع عقوبات رادعة للحفاظ على أرواح المواطنين وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد.



قانون المرور والحافلات

يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما جرى عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها:

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر قرر القانون فى حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، طبقًا للمادة 77 من القانون، بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه. - القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة أقرت بالمادة 76 فى الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد عملية خصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه. Advertisements - التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب

أقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

تعطيل المرور والقانون الجديد

- تعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها أقرها القانون ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح. -عدم استخدام حزام أمان أثناء القيادة تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثانية ليتم خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه، ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية بإدارة المرور أو بالبريد

.قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، وضع العديد من القيود على السائقين.

قال مصدر أمني، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان وضع غرامات تتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لصاحب "التوك توك" غير المرخص وغير الملتزم بقانون المرور الجديد ومصادرة المركبة غير المرخصة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لسائق يسير بدون ترخيص، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1500 و3000 جنيه على كل من يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة خلال ستة أشهر.