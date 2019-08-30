مصر | بـ"التحريض أو المد بالسلاح".. هل يلقى الشريك نفس عقوبة المتهم الأصلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"التحريض أو المد بالسلاح".. هل يلقى الشريك نفس عقوبة المتهم الأصلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 من هو الفاعل للجريمة؟، ومن هو الشريك؟، وكيف تكون العقوبة حال اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة.

ونصت المادة 39 على "يعد فاعلا للجريمة، أو لا،

أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانيا من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عمل من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

ونصت المادة 40 على "يعد شريكًا في الجريمة، أو لا

أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.