شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: ٧٥٪ من الحجاج عادوا إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة مصر للطيران إن ٧٥٪ من الحجاج المصريين وغير المصريين من الذين سافروا على متن طائرات الشركة عادوا لبلادهم. ومن المقرر أن تسير الشركة، السبت، ٢٠ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل٣٤٠٠ حاج، بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ١٧٠٠ حاج، من بينها رحلتان شارتر لحجاج مدينة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل١٧٠٠ حاج من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف بخلاف رحلات العمل.

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