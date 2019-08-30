إيقاف نشاط «تساهيل» وإلغاء شركة «البحر الأحمر» لإلحاق العمالة بالخارج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة «تساهيل» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1045، وذلك لحين زوال سبب الإيقاف، فضلا عن إلغاء نشاط شركة «البحر الأحمر» ترخيص رقم 1138 شركات. وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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