شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 8 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برعاية الدكتور عمرو طلعت، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية، وذلك خلال الفترة من 8 -9 سبتمبر المقبل.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والإستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

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كما سيتناول المؤتمر عدداً من المحاور، منها: استراتيجيات الذكاء الاصطناعى، الثورة الصناعية الرابعة، الجامعات الذكية، تطوير استخدامات التكنولوجيا الحديثة (الذكاء الاصطناعى – علوم البيانات – إنترنت الأشياء – الحاسبات الكمية) في قطاعات الدولة المختلفة، وريادة الأعمال والابتكار وبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.

وأشار الدكتور جمال درويش، رئيس قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى التطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي أدت إلى ظهور علوم الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، لافتًا إلى أنها أصبحت الركيزة الأساسية في ظهور الثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات الذكية، وشملت العديد من المجالات التي توفر فرصًا هائلة؛ لتضييق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنماط استثمار الموارد والثروات المحلية وآلياتها، والسعي إلى تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، بما في ذلك الأهداف التنموية الرئيسية.

وأكد أن تطبيق هذه العلوم في الأنشطة البشرية المتنوعة يزداد يومًا بعد يوم، سواء في الحياة اليومية أو في البحوث والدراسات العلمية العميقة، حيث أطلق على الحقبة الحالية بعصر الذكاء الاصطناعى، ومن ثم أصبحت التطبيقات الذكية تمثل تحديًا لمستقبل الأوطان في كافة مناحى الحياة.