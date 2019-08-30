شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس»، يوم الأحد أول سبتمبر، في الساعة الخامسة مساءً، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليوم التالى 2 سبتمبر وحتى يوم 8 من نفس الشهر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

ووجه وزير التموين، بتوفير جميع المستلزمات الدراسية بالمعرض بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتمكن الأسر المصرية من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة، وأنه بالتوازى مع توفير المستلزمات بالمعرض سيقوم مفتشو قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمكتبات التي تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول التلاعب في المنتجات، أو عرض مستلزمات مجهولة المصدر.

Advertisements

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن معرض «أهلا مدارس» سوف يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وسيتم توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الشركات الأخرى.

وأضاف أن معرض «أهلا مدارس» سيستقبل المواطنين اعتبارا من صباح يوم 2 سبتمبر، وسيعمل على توفير كل مستلزمات المدارس لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بأسعار أقل من سعر الجملة، حيث لن تقل التخفيضات عن 30% للمنتجات بالمعرض.

وتابع «حسام الدين» أنه سيتم توفير كل المستلزمات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس» أولا بأول، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المواطنين، بسبب انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير، بجانب تجاوب العارضين في خفض الأسعار مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة التموين وجهت بإعداد خريطة لتنظيم معارض مع المناسبات المختلفة لتوفير كل المستلزمات والمنتجات للمواطنين، كما سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والأماكن التي تطرح المستلزمات المدرسية، للتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك رقابة مداخل ومخارج معرض أهلا مدارس بمدينة نصر لعدم دخول تجار التجزئة لشرائهم المستلزمات لانخفاض أسعارها بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار إلى أن ما يقرب من 200 من كبرى الشركات المتخصصة في توفير مستلزمات المدارس بجانب العديد من الشركات الصغرى تشارك بالمعرض، وأيضا مشاركة بعض الشركات التي ستوفر السلع الأساسية الغذائية طوال أيام المعرض، وأن الدخول سيكون متاحا للجمهور مجانا، كما سيتلقى وزير التموين تقارير يومية عن المعرض، وتوفير كل المستلزمات لمتابعة مدى توفير المستلزمات للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الأسواق واستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.