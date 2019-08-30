شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إطلاق أول قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر بالتزامن مع العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق أول قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف برئاسة الشيخ سعيد عامر، في إطار مبادرات الوزارة، مشيرا إلى أن صكوك الأضاحي قضت على ظاهرة إهدار اللحوم وتلويث البيئة.

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جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير الأوقاف على هامش مشاركته في العيد القومي رقم 151 لمحافظة القليوبية وأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر، وتوزيع لحوم الأضاحي من حصة المحافظة على إدارات الأوقاف، بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والشيخ سعيد عامر نائبا عن وزير الأوقاف، والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات وزارة، ومديرية الأوقاف.

وقال الوزير إن انطلاق القافلة الدعوية متزامنا مع بداية العام الهجري الجديد، مشيرا إلى أن هجرة الرسول كانت نقطة تحول في الدعوة لدين الله وبناء دولة المؤسسات.

وتطرق الوزير إلى نجاحات الدولة المصرية وإنجازاتها عقب ثورة 30 يونيو وهو ما انعكس على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري كأفضل أداء في الشرق الأوسط للمساهمة في انخفاض معدل الدين العام وتحقيق إنجازات اقتصادية بكافة المجالات.

وأكد «جمعة» أن «ما حدث قبل 30 يونيو وبعدها من ثورة الشعب المصري على الجماعات المتطرفة، يؤكد أن وراء الفكر شعبا قادرا على التنفيذ يسعى للتنمية والخير».