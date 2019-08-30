أخبار مصر | تعرف على ارتفاع ووزن مسلة "ميدان التحرير" بعد انتهاء عملية نقلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ارتفاع ووزن مسلة "ميدان التحرير" بعد انتهاء عملية نقلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مسلة ميدان التحرير والتي تم نقل أجزائها من منطقة صان الحجر الأثرية لتركيبها في الميدان، كانت مقسمة إلى 8 أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" أي هريم صغير.

وكشف الصعيدي عن ارتفاع المسلة، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة إلى حوالي 17 مترا ووزنها يصل إلى 90 طنا، وهي منحوته من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة للملك.

وصان الحجر إحدى مدن محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، قديمًا كانت تسمى تانيس ويعتقد أن اسمها في التوراة "صوعن"، كما ذكرت في الكتابات المصرية القديمة باسم "جعنت".

تأسست تانيس في أواخر عهد الأسرة العشرين، وأصبحت عاصمة شمال مصر خلال عهد الأسرة الحادية والعشرين. كانت المدينة مسقط رأس سمندس مؤسس الأسرة الحادية والعشرين.

وخلال عهد الأسرة الثانية والعشرون ظلت تانيس عاصمة مصر السياسية.

Advertisements

وكانت المدينة ذات أهمية تجارية واستراتيجية، إلا أنها هُجرت في القرن السادس الميلادي، بعدما كانت مهددة بأن تغمرها بحيرة المنزلة. ويرجع تاريخ تانيس إلى الدولة الحديثة، وليس لها ذكر قبل ذلك، بعكس مدينة صان الحجر على الذراع الغربي من نهر النيل في الدلتا والتي كانت تسمى لدى الفراعنة "صاو " وسماها الإغريق "سايس".