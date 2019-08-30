أخبار مصر | مفاجأة جديدة.. اخر كلام عن اجازة رأس السنة الهجرية 2019 مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة.. اخر كلام عن اجازة رأس السنة الهجرية 2019 مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر اثارت الجدل هذا العام، وذلك بسبب اختلاف يوم الاجازة من السبت الموافق 31 اغسطس الي يوم الاحد الموافق 1 سبتمبر 2019، واختلفت اجازة راس السنة الهجرية في مصر 2019 بسبب رؤية الهلال.

اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر قطاع خاص

يعتبر اكثر العاملين بالقطاع الخاص هم الاكثر اختلاط بالامر في اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، ولكن كان الامر قد حسم من خلال بيان الحكومة .

وتداول مستخدمو الفيسبوك والسوشيال ميديا بعض المعلومات الغير صحيحة بخصوص اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، واكد بيان مجلس الوزراء ان الاجازة تحتسب في اليوم الاول من شهر محرم للسنة الهجرية 1441ه للقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية للهلال في اخر يوم من الشهر الهجري وبما يوافقه من الشهر الميلادي.

وكانت اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر قطاع خاص لن تختلف عن اجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع العام فتطبق الاجازة علي جميع الجهات بالدولة

وهذا التصريح كان قد سبب الكثير من الجدل في يوم اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، حيث ان جميع الاجازات غير محسوم امرها الا بعد رؤية الهلال والرؤية الشرعية ليوم 1 محرم من السنة الجديدة الموافقة 1441 ه.

وناشد الوزراء بعدم الانسياق وراء اي اشاعات وعدم ترويجها علي صفحات السوشيال ميديا الا من خلال بيان رسمي من الحكومة وتحري الدقة والموضوعية اولا واخيرا .

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وكان اعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة عن مفاجأة جديدة بخصوص اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، حيث ان الاول من شهر محرم عام 1441 ه اجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

كما يحق لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم اذا اقتضي الامر وظروف الامر الا ذلك، كما يحق للعاملين اضافة اجر اليوم العمل مثلي العاملين الاجازة في القطاعات الاخري والذي يطبق عليهم اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر قطاع خاص

كما ارسلت القوي العاملة منشور بالبيان للمحافظات التابعة للوزارة وذلك لتنفيد اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر قطاع خاص

في الهيئات والقطاعات المختلفة .

اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر للبنوك

وتطبق اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر للبنوك وفقا للبيان الذي اصدرته الحكومة والقوي العاملة من خلال البيان والمنشور الرسمي المسبق لاجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، وذلك حتي اذا كانت الاجازة الرسمية يوم السبت هو اليوم الموافق لاجازة البنوك الرسمية، ولن يحسم الامر لاجازة رأس السنة الهجرية 2019 مصر للبنوك الا من خلال الرؤية الشرعية لليوم الاول من محرم للعام 1441 الهجري و2019 للعام الميلادي .

وقد يوجد العديد من العاملين الذين لايتمتعون بالاجازة سواء كانوا عاملين بقطاعات حكومية وقطاعات خاصة مثل العاملين بالقطاعات الطبية المختلفة سواء الحكومية والخاصة وذلك لأحتياج ظروف العمل الي الاطباء وطاقم التمريض والمساعدين.

كما لاتوجد اجازات رسمية تطبق علي القطاعات الاعلامية والصحف وغيرها، حيث ان اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر لن يتمتع بها الصحفيين والعاملين بالبرامج وذلك لمتابعة الاحداث ونشرها لباقي الشعب في يوم اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر قطاع خاص.