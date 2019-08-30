مصر | بعد تهديده بمطواة.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة صيدلية بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديده بمطواة.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة صيدلية بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، إستغاث بهم " عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم" وقرر بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله فوجئ بأحد الأشخاص وبصحبته سيدة قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وسرقة (مبلغ مالى- 30 علبة مستحضرات تجميل- 100 علبة دواء) ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما، وتبين أنهما (عاطل سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"- ربة منزل– مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما المضبوطات المستولى عليها من الصيدلية المشار إليها، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المذكور.

وبمناقشتهما أضافا بإرتكاب حادثى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جزء من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمسكنهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، عدة جرائم وحوادث سير مأساوية التي حازت اهتمام الرأي العام، وترصدها الخليج 365 في السطور التالية: إصابة عمرو ذكى في حادث سير مروع

وكان تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي. وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الآن. ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث السلام Advertisements

وفي منطقة السلام شهدت حادثة مأساوية حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم مقطورة وميكروباص وسيارتين في مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في السلام بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. مصرع طفل وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكي

وفي منطقة منشأه القناطر لقي طفل مصرعه وأصيب إثنين أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بقرية نكلا بنطاق مركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر، وإنتقل رجال المرور وصحتهم قوة أمنية من مركز شرطة منشأة القناطر لمكان الحادث، وتبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن مصرع أحمد راغب أنور، 11 سنة، إثر إصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وإصابة كل من محمد أحمد عبد الرازق، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، فتحي على السيد، 40 سنة، مصاب بجرح قطعي متهتك بالذراع الأيسر. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفي مبارك المركزي، وإزالة حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل وسيدة عقب قيامهما بإرتكاب واقعة سرقة بالإكراه بعين شمس.