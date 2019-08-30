مصر | بعد تهديده بمطواة.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة صيدلية بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديده بمطواة.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة صيدلية بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، إستغاث بهم " عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم" وقرر بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله فوجئ بأحد الأشخاص وبصحبته سيدة قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وسرقة (مبلغ مالى- 30 علبة مستحضرات تجميل- 100 علبة دواء) ولاذا بالفرار.
إصابة عمرو ذكى في حادث سير مروع
وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الآن.
ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف.
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث السلام
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في السلام بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
مصرع طفل وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكي
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر، وإنتقل رجال المرور وصحتهم قوة أمنية من مركز شرطة منشأة القناطر لمكان الحادث، وتبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن مصرع أحمد راغب أنور، 11 سنة، إثر إصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وإصابة كل من محمد أحمد عبد الرازق، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، فتحي على السيد، 40 سنة، مصاب بجرح قطعي متهتك بالذراع الأيسر.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفي مبارك المركزي، وإزالة حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.