مصر | سقوط صاحب مخبز بحوزته كميات كبيرة من الدقيقة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاحب مخبز بحوزته كميات كبيرة من الدقيقة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدعو- حسين ن ح سن 33 المسئول عن مخبز سياحي كائن شارع ترعة الخشاب ـ دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات الدائرة لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على 500 كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج 82%.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعةتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، عدة جرائم وحوادث سير مأساوية التي حازت اهتمام الرأي العام، وترصدها الخليج 365 في السطور التالية: إصابة عمرو ذكى في حادث سير مروع

وكان تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي. وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الآن. Advertisements ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث السلام



وفي منطقة السلام شهدت حادثة مأساوية حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم مقطورة وميكروباص وسيارتين في مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. وفي منطقة السلام شهدت حادثة مأساوية حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم مقطورة وميكروباص وسيارتين في مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في السلام بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. مصرع طفل وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكي