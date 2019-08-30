مصر | في حوادث متفرقة.. مصرع 4 بينهم طفل وإصابة "عمرو زكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حوادث متفرقة.. مصرع 4 بينهم طفل وإصابة "عمرو زكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، عدة حوادث سير مأساوية التي حازت اهتمام الرأي العام، وترصدها الخليج 365 في السطور التالية:

إصابة عمرو ذكى في حادث سير مروع

وكان تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي.