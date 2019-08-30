مصر | بشرى سارة.. تخفيضات 30%.. ننشر عناوين فروع مبادرة كلنا واحد بـ 6 مناطق بالعاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. تخفيضات 30%.. ننشر عناوين فروع مبادرة كلنا واحد بـ 6 مناطق بالعاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، مجموعة من المعارض ضمن مبادرة "كلنا واحد".

والمعارض التى اقامتها المديرية كالتألى:

1. معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـــــــــــــدان عابدين – دائــــــرة قســـــم شرطة عابدين.

2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب.

3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة.

4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس.

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5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج.

6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان.توفير الزي والمستلزمات المدرسية ولتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة بجميع أنحاء العاصمة.

وشهد معرض "كلنا واحد " بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة.