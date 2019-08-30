مصر | تعرف على مراحل إقامة الدعوى الجنائية وماهي الشكوى ومن هو المتضرر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مراحل إقامة الدعوى الجنائية وماهي الشكوى ومن هو المتضرر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدعوى الجنائية في القانون المصري هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، باعتبارها ممثلة للدولة المصرية، منذ لحظة إخطارها بالجريمة حتى صدور حكم بات فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة وذلك بغرض مطالبة القضاء بتطبيق أحكام القانون الجنائي المصري.

مراحل اقامة الدعوي الجنائية :

تمر الدعوى الجنائية بالمراحل التالية:

تحريك الدعوى الجنائية: ومعناه البدء فيها، وتبدأ الدعوى الجنائية بجمع الاستدلالات أو إجراءات التحقيق وهي: التحقق من وقوع الجريمة، ونسبتها، وجمع الأدلة.

إقامة الدعوى الجنائية أو رفعها: ومعناها عرض الدعوى الجنائية على قضاء الحكم، إذا أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن صلاحية الدعوى لذلك. في مواد الجنح، يتم رفع الدعوى أو إقامتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بناءً على محضر جمع الاستدلالات.

أما في مواد الجنايات يتم الرفع بالأمر الصادر من المحامي العام (أو من يقوم مقامه) بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

مباشرة الدعوى الجنائية: ومعناها قيام النيابة العامة بمتابعة الدعوى الجنائية أمام قضاء الحكم، كأن تقوم بالطعن في الأحكام القضائية مثلاً

الدعوى الجزائية :

نصت المادة 1 / آ (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او ايمسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.)

يقصد بتحريك الدعوى ؛ البدء في تسييرها أمام الجهات المختصة ويعتبر التحريك هو أول أستعمال لها فيعد تحريكا للدعوى أقامتها أمام قاضي التحقيق أو المحقق القضائي وكذلك طلب الإدعاء العام من قاضي التحقيق بإجراء التحقيق مع المتهم أو تكليف أعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الجريمة المنسوبة إلى المتهم يعد تحريكا للدعوى الجزائية .

والشكوى معناها :

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التظلم الذي يرفعهُ المتضرر من الجريمة أو المجنى علية إلى الجهة المختصة والذي يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة ، ويعني أن الشكوى تمثل المطالبة بالحق الجزائي وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية ، فلو كانت تحريرية يعني أن تتضمن المطالبة بالجانب الجزائي والمدني معا ، أما إذا كانت شفوية فأنها تعني المطالبة بالجانب الجزائي فقط .

يعني أن الشكوى تقدم من :

1- المتضرر من الجريمة. 1- قاضي التحقيق

2- من يعلم بوقوع الجريمة . إلى : 2- المحقق

3- أخبار يقدم منهم إلى الإدعاء العام . 3- عضو الضبط القضائي

4- أي مسؤول في مركز الشرطة .

المتضرر :

يعني منْ تأثر بالنتائج السلبية للجريمة .

قاضي التحقيق لهُ صلاحيات واسعة في إجراء التحقيق والإشراف على أعمال المحققين فلهُ أستجواب المتهم والاستماع إلى شهادة الشهود وإجراء الكشف والتفتيش والأمر بالقبض والتوقيف والأستعانة بذوي الخبرة وكل ما من شأنه المساعدة على كشف الجريمة ومعرفة فاعليها وظروف إرتكابها والوسائل المعتمده .

أما المحقق وأي مسؤول في مركز الشرطة ، الأصل ، لا يجوز اصدارهم أمر توقيف أو إلقاء القبض ومن أي منهم إلا بناء على مذكرة أو أمر بذلك صادر من قاضي التحقيق إلا في حالة الجرم المشهود .

أما أعضاء الضبط القضائي ؛ فهم أشخاص كلفهم القانون بإجراءات سريعة عند عدم وجود الجهة المختصة ، مثال ذلك ، مختار القرية يتولى مهمة الضبط القضائي حيث يقوم بحفظ ما تم العثور علية من أدوات ثم ينتظر حتى وصول الشرطة لإجراء التحقيق وكذلك ربان السفينة وقائد الطائرة .