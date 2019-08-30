وزيرة البيئة تناقش إدارة المخلفات الصلبة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع مديرة المكون الفني للوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، لمناقشة خطة عمل المرحلة الثانية للمكون، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وفريق عمل مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. استعرض الاجتماع محاور خطة عمل المرحلة الثانية للمكون الفني لوكالة التنمية الألمانية ومنها تحسين القدرات المؤسسية لجهاز تنظيم المخلفات، ورفع قدرات وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع (كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط)، وأيضا دعم متطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إدارة المخلفات الصلبة. وخلال الاجتماع وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بأن تكون أولوية العمل للأنشطة المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة ترتكز على تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات كمخطط ومنظم ومراقب، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة التي تتعلق بالمسؤولية المعتمدة للمنتج وإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخلفات على المستوى الوطني واجراء مؤشرات تقييم الأداء لمشروعات المخلفات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

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