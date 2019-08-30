شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ.

جاء نص البرقية كالتالي: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعياً الله- سبحانه وتعالى- أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى، في ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو غًد مشرق آمن مستقر بمشيئة الله».

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وأضاف: «إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة محمد- صلوات الله عليه وسلامه- في الصدق والإخلاص والتفاني، فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم. حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركون بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركون بقوات حفظ السلام والعاملون المدنيون بنفس المناسبة.