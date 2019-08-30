شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يلتقي السيسي: نتطلع لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، مع الرئيس الزامبي، إدجار لونجو، على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. وقال السفير بسام الراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لاسيما في ظل الأهمية التي تحتلها زامبيا في منطقة الجنوب الأفريقي، مؤكداً أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع زامبيا من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تجمع البلدين، على مختلف الأصعدة، واستقبال المزيد من الكوادر الزامبية للمشاركة في برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس زامبيا أشاد من جانبه بالتنامي المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، منوهاً بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات المزارع المشتركة والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.

كما أشاد الرئيس لونجو بدور مصر في المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي الشامل إلى بلاده، للاستفادة بها في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة الزامبية والذي يستهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في ظل ما أسفرت عنه زيارة الرئيس الزامبي إلى مصر في نوفمبر 2017، حيث تم التوافق حول أهمية البناء على تلك الزيارة ومتابعة نتائجها.