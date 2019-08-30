شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في القاهرة: علاقتنا مع مصر منذ 2000 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياوليتشيانج، إن العلاقات الصينية- المصرية تعود لأكثر من 2000 سنة وهما أقدم حضارتين في العالم، مشيراً إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية الشعبية، مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية مع الصين منذ 63 عاما، جاء ذلك خلال كلمته أثناء تكريمه لعدد من المصريين الحاصلين على منح صينية، في حضور مدير الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى، كاميليا صبحى.

كما أبدى تطلعه إلى قيام المزيد من الطلاب المصريين بالدراسة في الصين، وتابع: «لا أعتقد أن اللغة الصينية هي اللغة الأصعب، ولكن اللغة العربية هي الأكثر صعوبة».

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وأضاف السفير: «لقد حصل 364 طالبا مصريا على منح دراسية صينية، كما تم قبول 157 طالبا من خلال السفارة الصينية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منهم 126 طالبا للحصول على درجة الدكتوراة، و26 طالبا للحصول على درجة الماجستير، وسوف يقومون بالدراسة في الجامعات الصينية الشهيرة مثل جامعتى بكين وتشانغ هوا».

وأشار إلى أن التعليم هو المحرك والقوى الأولى للتقدم التكنولوجى، مؤكداً، أن الصين لديها برامج مختلفة للعلماء، مشيدا باهتمام مصر بالعلم، في إشارة إلى حضوره احتفالية عيد العلم.

وأضاف: «شركة هواوى لديها برنامج لإعداد 12 ألف شاب مصرى في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال ٣ سنوات المقبلة»، مؤكداً أن «الصين لديها استعداد لمساعدة الجانب المصرى في تأهيل الشباب المصرى، انطلاقاً من رغبتها في توطيد علاقتها مع مصر، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الشباب هم مستقبل الوطن».