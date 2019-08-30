شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة لـ«المصري اليوم»: قمة التيكاد تساهم في تبادل الخبرات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها بلدا رائدا ومحوريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما جعلها تترأس الاتحاد الأفريقي، الذي ينعكس إيجابيا على الدول الأفريقية في مشروعات التنمية من خلال دخول منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد وإلى المزيد من التقدم، رغم التحديات التي تواجه بلدان الجوار، سواء ليبيا أو السودان.

وأكد «ماساكي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن وجود مصر في قمة التيكاد، يساهم في تبادل الخبرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن طوكيو تساند مصر في دعمها للسلام والاستقرار بالقارة السمراء، كما أن هذا الاستقرار سيساهم في زيادة الاستثمارات بين اليابان وأفريقيا، مضيفا قوة مصر من قوة القارة الأفريقية.

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وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي في قمة التيكاد هو تطوير البنية التحتية لتشجيع الاستثمار الخاص، لتعزيز الاتصال بين البلدان والمناطق، كما أنه مصدر النمو الاقتصادي الأفريقي، لافتا إلى أن مصر اهتمت بتلك المشروعات ومنها كوبرى السلام أعلى قناة السويس، وتوسعة مطار برج العرب الدولي ومشروعات أخرى، يقابل ذلك مشروعات إنشاء جسرين فوق النيل من أجل زيادة التواصل الإقليمي، إحداها في أوغندا والآخر في جوبا جنوب السودان، وبذلك يعتبر هذا المشروع أول جسر يربط بين الشرق والغرب ليمتد إلى أوغندا وكينيا.

وأضاف السفير الياباني أنه أثناء زيارة وفد ياباني لمصر في شهر مارس الماضي، أكدوا تغير مصر للأفضل وأبدوا اهتماما بتوفير فرص العمل، وهذا يعني أن هناك اهتماما في مصر بالموارد البشرية، وهو ما دفع طوكيو للتعاون مع القاهرة في مجال التعليم المتميز على الطريقة اليابانية في مراحل التعليم الابتدائي وحتى الثانوي.

وأشار إلى أنه كان يتابع المشروعات الرائدة والمتميزة مع مصر منذ 30 عاما أثناء عمله في قسم التعاون الدولي في مقر الخارجية اليابانية، مضيفا تلك المشروعات تمثلت في دار الأوبرا المصرية، وهي إحدى مشروعات المنح الثقافية اليابانية، لافتا إلى أن طوكيو مهتمة بنقل التكنولوجيا إلى مصر، كما تنقلها الآن إلى أفريقيا، قائلا: نتمنى أن تعمل المزيد من الشركات في مصر.

وتابع: «نهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة اليابانية في توطين الابتكار والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبيئة في أفريقيا، كما أننا نعمل على تشجيع جهود الجانب المصري لتعزيز الاستثمار الأجنبي والنهوض بخطة التنمية الوطنية طويلة الأمد».