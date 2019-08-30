شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: صكوك الأضاحي تجاوزت الـ105 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكرى افتتاح القناطر الخيرية 1868م، موجها التحية إلى الشعب المصري المعروف بكرمه عبر التاريخ بشأن مشروع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أنها تجاوزت إجمالي صكوك الأضاحي هذا العام 105 ملايين جنيه.

Advertisements

وأضاف «جمعة» أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحي، تكفي لمليون و105 آلاف أسرة، موجها الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرا إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعي، ومن المتوقع أن يكون في العام المالي الجاري نقله في مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

وأشار الوزير إلى أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في تحصيل صكوك الأضاحي، وتم تخصيص 45 طنا لها هذا العام، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلي 65 طن لحوم من صكوك الأضاحي، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، لافتا إلى أن عملية الذبح تمت كاملة في الوقت الشرعي للذبح.

وتابع: «أننا نوصل للمستحقين دون تدخل أي جماعات تحقق أغراض ومكاسب معينة، والفقير بياخد حقه معزز مكرم بصورة البطاقة لضمان وصولها لمستحقيه بمعرفة المحافظين»، مؤكدا: «أننا كما حرصنا على استرداد الخطاب الديني من مختطفيه حرصنا أيضا على استرداد أغراضهم في توزيع الصكوك وقطع العطاء عليهم».