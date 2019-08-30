"مستقبل وطن": معرض مستلزمات مدرسية بمنشأة ناصر والجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أطلقت أمانة الجمالية ومنشأة ناصر بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، الفيديو الترويجي لمعرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتناسب مع دخل الأسر الفقيرة والمتسوطة والدخل. ويأتي المعرض في إطار توجيهات الأمانة العامة للحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بضرورة رفع الأعباء من على كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل والأشد فقرا، استجابة لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويذكر أن الحزب خلال جولته التنظيمية ولقاءاته الحالية التي شهدت معظم محافظات الجمهورية شهدت التأكيد على ضرورة تنظيم معارض لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة سعيا من الحزب في رسم البسمة على شفاه الأطفال ورفع روحهم المعنوية للجد والاجتهاد والابتكار.

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