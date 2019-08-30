مدير مستشفى العلمين: خروج عمرو زكي بعد "وقف النزيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، إن اللاعب عمرو زكي خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة إثر الحادث الذي تعرض له صباح الجمعة.

وأضاف "ظريف" لمصراوي، أن "عمرو زكي أصيب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم التعامل ووقف النزيف وخرج من المستشفى".

كان عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

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وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.

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