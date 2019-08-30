"إعدام المضبوطات".. الصحة توجه بسحب دواء للحساسية من الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، منشورًا حمل رقم 37 لسنة 2019؛ بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Alertam 30 mg /5ml Susp" بجميع تشغيلاته.

ويستخدم العقار لعلاج الحساسية.

وأوضحت إدارة الصيدلة في منشورها، أن قرار سحب المستحضر جاء بناءً على طلب شركة المهن الطبية المنتجة للعقار.

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ووجهت الإدارة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافات الإدارة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وطالبت في منشورها بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وإعادة ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.