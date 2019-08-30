دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر محرم لعام 1441هجرية لتحديد موعد بداية العام الهجري في وقت لاحق مساء اليوم الجمعة من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف نجم -في بيان اليوم- أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وأشار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية سيلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم.
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