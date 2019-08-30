تموين القاهرة يضبط مصنعًا يُنتج زيوتًا غير صالحة للاستخدام بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت مباحث القاهرة مصنعا بدون ترخيص لإنتاج الزيوت غير الصالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مره أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيام مسئول عن مصنع زيوت الكائن دائرة القسم بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج زيوت غير صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وباستهدافه أمكن ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على 6 أطنان دهونًا لتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام، 3600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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