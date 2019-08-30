الأمن العام: تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 240 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 240 قطعة سلاح ناري من بينهم أر بي جي ورشاش جرينوف،303 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 82882 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط 65 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 33 هاربا من تنفيذ حكم مراقبة، 3 تشكيلات عصابية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.