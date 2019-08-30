أخبار مصر | بالمستندات.. بلاغ ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لتحريض السيدات على الطلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. بلاغ ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لتحريض السيدات على الطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم علاء مصطفى المحامي صاحب قضية حل وإلغاء المجلس القومي للمرأة لعدم الدستورية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد كل من رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" ومفيدة شيحة مذيعة برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" لمخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي ونصوص الدستور وقانون العقوبات وذلك لتحريضهما للسيدات على الانفصال والطلاق ونقل تجاربهما الشخصية ونقلها على الشاشة في بث مباشر مما له من خطورة على المشاهدين.
وأضاف المحامي في بلاغه أنهما يكدرون الأمن والسلم العام ويقذفون الرجال طبقا لنصوص قانون العقوبات، وأن تلك البرامج الذي محتواها يحرض على العنصرية والكراهية يؤثر فئة من المجتمع هي المرأة والمطلقة عن الفئة الأخرى هم الرجال والأزواج والآباء.
وتابع أنه من جهة أخرى ضربوا عرض الحائط بكل توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته بالعمل على أرض الواقع من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإقامة المؤتمرات والندوات لتوعية مجتمعية للحد من الطلاق والانفصال لعدم الوصول لمجتمع هش وأسر مفككة وأطفال شقاق ومشردين.
وأشار مصطفى، في تصريح خاص، إلى أنه تم تسليم الشكاوي لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستلم محمد محمود المختص بلجنة الشكاوي وكذا تم تسليم عدد واحد CD لكل شكوي على كل منهما المخالفات الحلقات والتعديات والتهكمات التي اقترافاها المشكو في حقهما.
وأكد أنه في انتظار الرد والتحقيقات على وجه السرعة كما تم في رفع الشكوي المقدمة ضد الإعلامي تامر أمين وريهام سعيد عن اتهامهما بأنهما ضد المرأة ويحضون على الكراهية والتمييز، مؤكدا أن هذا النوع من المحتوي أيضا هو تمييز بل وحض وتحريض على العنصرية والكراهية وإيثار فئة من المجتمع هي المرأة والمطلقة عن الفئة الأخرى هم الرجال والازواج والآباء.
سرعة زائدة.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث الصف المروري
كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وإصابة كلا من "هند. ع. م. م"، 35 سنة، مصابة بكدمات بالكتف الأيسر، "محمد. ف. أ. ح"، 42 سنة، مصاب بكدمات بمنطقة الصدر، و"أمل. أ. س"، 30 سنة، مصابة بكدمة بالساق اليسري.
وكان أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بطريق الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، أمام قرية الجمال، بدائرة مركز شرطة الصف، وبإنتقال رجال المرور لمكان البلاغ، صحبة قوة أمنية من مركز شرطة الصف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي، وخروجهم بعد تماثلهم الشفاء، كما تم إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.