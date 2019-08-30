مصر | تناول "مادة سامة".. دفن جثة شاب انتحر بسبب مرورة بأزمة مالية بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تناول "مادة سامة".. دفن جثة شاب انتحر بسبب مرورة بأزمة مالية بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة البساتين، بدفن جثة شاب أقدم على الانتحار بتناوله مادة سامة بسبب مروره بحالة نفسية ومالية، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود متوفى بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى عامل في نهاية العقد الثالث من العمر ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالجسد وتبين قيامه بتناول مادة سامة بسبب مرورة بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

عمرو زكي يغادر مستشفى العلمين متوجها لأحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج



غادر اللاعب عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مستشفى العلمين بواسطة سيارة إسعاف متوجها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وكان تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي، ويرقد الآن في مستشفي العلمين في حالة خطيرة.

وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الآن.

ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف.

تكثيفات أمنية لضبط المتهم بقتل صاحب محل خمور بالجيزة



يواصل رجال مباحث الجيزة من جهودهم، لضبط المتهم الهارب في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة.

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كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.