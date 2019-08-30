مصر | عمرو زكي يغادر مستشفى العلمين متوجها لأحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو زكي يغادر مستشفى العلمين متوجها لأحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر اللاعب عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مستشفى العلمين بواسطة سيارة إسعاف متوجها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وكان تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي، ويرقد الآن في مستشفي العلمين في حالة خطيرة.

وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الآن.

ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 ، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف.