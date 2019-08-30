مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم الجمعة انتظاما بحركة المرور، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

سرعة زائدة.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث الصف المروري

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كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وإصابة كلا من "هند. ع. م. م"، 35 سنة، مصابة بكدمات بالكتف الأيسر، "محمد. ف. أ. ح"، 42 سنة، مصاب بكدمات بمنطقة الصدر، و"أمل. أ. س"، 30 سنة، مصابة بكدمة بالساق اليسري.

وكان أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بطريق الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، أمام قرية الجمال، بدائرة مركز شرطة الصف، وبإنتقال رجال المرور لمكان البلاغ، صحبة قوة أمنية من مركز شرطة الصف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي، وخروجهم بعد تماثلهم الشفاء، كما تم إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.