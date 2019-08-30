مصر | حكاية "الحلاق والمسنة".. حاولت منعه من سرقتها فـ"اغتصبها بعد ذبحها" في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية "الحلاق والمسنة".. حاولت منعه من سرقتها فـ"اغتصبها بعد ذبحها" في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها واغتصابها بحدائق القبة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل مقتل مسنة على يد حلاق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة تدعى "ع. م"، 63 سنة وبعثرة في محتويات الشقة، ومن خلال التحريات تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق الأرضي، وبالمعاينة تبين أن العقار مغلق بالمفتاح، معه احتمالية دخول الجاني من شباك غرفة المطبخ بأسلوب التسلق، وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "س. أ"، وشهرته "نور الحلاق"، سابق ضبطه واتهامه في عدد من قضايا السرقات.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات؛ أقر بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك بمروره بضائقة مالية، وأنه كان يبحث عن مبلغ مالي لشراء مخدر الهيروين.

وقال المتهم في اعترافاته؛ إنه يوم ارتكاب الحادث مكث في حديقة الحديقة المجاروة لشقة المجني عليه وتعاطى أقراص لهيروين المخدر؛ عقب أذان الخليج 365 تسلق المواسير الجانبية للعقار، حيث صعد شقة المجني عليها ودخل إلى المطبخ واستل سكينا، ودخل إلى غرفة المجني عليها التي كان نائمة، مضيفا: "أنه عندما فتح الدولاب لسرقة أي مبلغ مالي، فوجئ بالمجني عليها تحاول الإمساك به، فوجه إليها عدة طعنات ذبحية بالرقبة والبطن حتى سقطت إلى جانب السرير في حالة نزيف جراء الطعنات، وبعدها عاشرها جنسيا، وفرّ هاربا إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه".

وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.