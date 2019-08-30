إمبراطور اليابان يستقبل السيسي في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية (طوكيو). صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. كان الرئيس السيسي عقد مؤتمرًا صحفياً مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية.

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