مصر | التحريات: عدم وجود شبهة جنائية في وفاة "طفل البدرشين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات: عدم وجود شبهة جنائية في وفاة "طفل البدرشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طفل في حادث تصادم، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وكان لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة بقرية ميت رهينة، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود متوفى بقريقة ميت رهينة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وصحبتهم قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، وتبين أنه حال سير طفل يدعى أحمد جلال كمال، 15 سنة، اصطدم بسيارة مما أسفر عن مصرعه متأثرا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سرعة زائدة.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث الصف المروري



كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وإصابة كلا من "هند. ع. م. م"، 35 سنة، مصابة بكدمات بالكتف الأيسر، "محمد. ف. أ. ح"، 42 سنة، مصاب بكدمات بمنطقة الصدر، و"أمل. أ. س"، 30 سنة، مصابة بكدمة بالساق اليسري.

وكان أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بطريق الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، أمام قرية الجمال، بدائرة مركز شرطة الصف، وبإنتقال رجال المرور لمكان البلاغ، صحبة قوة أمنية من مركز شرطة الصف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي، وخروجهم بعد تماثلهم الشفاء، كما تم إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

من "الفيوم" لـ "العياط".. رحلة البحث عن حلم الثراء السريع في المنطقة الجبلية



توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

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وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.