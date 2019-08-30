مصر | بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث مروري بمنشآة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث مروري بمنشآة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تفاصيل مصرع طفل وإصابة إثنين آخرين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز منشآة القناطر، وتبين أنه حال سير السيارة بالطريق، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إنقلابه ومصرع طفل وإصابة أخرين.

كان لقى طفل مصرعه وأصيب إثنين أخرين إثر إنقلاب سيارة ملاكي بقرية نكلا بنطاق مركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر، وإنتقل رجال المرور وصحتهم قوة أمنية من مركز شرطة منشأة القناطر لمكان الحادث، وتبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن مصرع أحمد راغب أنور، 11 سنة، إثر إصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وإصابة كلا من محمد أحمد عبد الرازق، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، فتحي على السيد، 40 سنة، مصاب بجرح قطعي متهتك بالذراع الأيسر.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلي مستشفي مبارك المركزي، وإزالة حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تكثيفات أمنية لضبط المتهم بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

ويواصل رجال مباحث الجيزة من جهودهم، لضبط المتهم الهارب في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

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ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.