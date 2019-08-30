أخبار مصر | السيسي: مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني في ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة بمقر إقامته في مدينة (يوكوهاما) مع ماسومي كاكينوكي، رئيس مجلس إدارة شركة (ماروبيني كوربوريشن)، التي تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أشار، في مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، مؤكدا أن نهج مصر في التعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية، خلال اللقاء، المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكداً اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بتوسع الشركة في أنشطتها بمصر، وأشار الرئيس إلى الفرص الواعدة التي يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها لاسيما في إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية.

نص كلمة الرئيس السيسي في ختام أعمال قمة التيكاد السابعة باليابان