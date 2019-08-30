أخبار مصر | شيخ الأزهر يهنئ السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يهنئ السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربى والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

ودعا الإمام الأكبر بهذه المناسبة الطيبة المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، معربًا عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م.

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وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 562 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 30.10%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1921 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 29.92%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1435 طالبًا وطالبة.

ووجه فضيلة الشيخ صالح عباس التهنئة للناجحين والناجحات متمنيا لهم دوام التفوق، كما حث فضيلته من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس، والإصرار على النجاح.

وأشاد وكيل الأزهر، بمنظومة التوثيق الإلكتروني لامتحانات الشفوي، بعد أن أثبتت نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، مؤكدًا تعميمها من العام القادم على جميع المراحل التعليمية والشهادات الأزهرية.