أخبار مصر | السيسي يبحث مع رئيس أكبر شركة يابانية فرص الاستثمار في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يبحث مع رئيس أكبر شركة يابانية فرص الاستثمار في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في يوكوهاما بـ "ماسومي كاكينوك، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني، في ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا مهمًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

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من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية خلال اللقاء المشروعات التى تعكف الشركة على دراسة تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكداً اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس رحب بتوسع الشركة فى أنشطتها بمصر، مشيرا إلى الفرص الواعدة التى تتوافر فيها، والتى يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها، لا سيما فى إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية.

كما أكد الرئيس، أن نهج مصر القائم للتعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار، واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.