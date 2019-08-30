أخبار مصر | السيسي: قمة التيكاد حددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: قمة التيكاد حددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قمة التيكاد أقرت ما تطلعنا لتحقيقه فى إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا فى الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء، والتصدى للتحديات وذلك من خلال تهيئة المناسب لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استنادًا إلى مجموعة من الافكار المبتكرة التى تتناسب مع الواقع وإمكانيات شعوبنا وثرواتها البشرية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد، أن دول الاتحاد الإفريقى مقبلة على مرحلة مهمة، تشهد تغييرات كبيرة تزايد فيها فرص التجارة الاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بسياسات حكومية تشجيعية وجرئيه ومحفزة طامحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.