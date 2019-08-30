السيسي: "التيكاد" تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة الأفريقية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة بين الاتحاد الأفريقي واليابان وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الياباني، بختام قمة التيكاد، أن المنصة وفرت حوارًا مباشرًا بين قادة الحكومات وقادة القطاع الخاص، ويستمر الاتحاد الأفريقي في التعاون مع اليابان لضمان تنفيذ أجندة القمة.

وتابع: المسؤولية ملقاة على عاتقنا للبناء على ما تحقق والعمل على تعزيز تلك الشراكة لتعكس احتياجات القارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة مسيرة التيكاد لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا وفق أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية، قائلا: "أتطلع لاستكمال مسيرة الشراكة المستمرة في القمة المقبلة التي ستعقد على أرض القارة الأفريقية".