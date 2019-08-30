الرئيس السيسي يلتقي نظيره الزامبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي، التقى نظيره الزامبي، على هامش قمة "تيكاد 7".

وأضاف راضي، حسب بيان عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن الرئيس السيسي، أكد اهتمام مصر بتعزيز أوجه التعاون مع زامبيا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر حريقة على استقبال المزيد من الكوادر الزامبية لتعزيز القدرات.​