حدث ليلًا| ختام "تيكاد 7" بمشاركة السيسي.. وخلل تقني بـ"فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على المستوى المحلي والدولي.

اختتمت قمة تيكاد أعمالها بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوكوهاما.

أقرت شركة فيسبوك بوجود خلل في تطبيق "ماسنجر كيدز"، بعد أسابيع من إثارة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

السيسي: قمة "تيكاد" شكلت منعطفًا مهمًا بين اليابان والدول الأفريقية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لشركات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا.

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السيسي: أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة طموحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

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ننشر نص كلة الرئيس السيسي في ختام القمة السابعة لـ"تيكاد"

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر "تيكاد"، في مدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الجمعة.

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وزير خارجية ليبيا: نستهدف استيعاب مليون عامل مصري

قال الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية لها الأولوية في إعادة إعمار ليبيا حيث أن القوات الليبية تسيطر على 90% من الأراضي الليبية.

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"خوذة لتبريد الرأس".. شريف مدكور يكشف كيف واجه العلاج الكيماوي

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه اتخذ عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه وعلى من حوله أثناء رحلة العلاج من السرطان.

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أبرزها وقف صرف المعاشات.. الحكومة ترد على 14 شائعة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامية لمجلس الوزراء، فيديو ينفي عددا من الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها تجريع الأطفال أمصال تسبب العقم، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان.

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سفيرنا باليابان: قمة التيكاد ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

قال السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن مصر ستدعم العديد من مشروعات الطاقة في القارة السمراء، بما تمتلكه مصر من خبرة فنية في إقامة المشروعات في إفريقيا، وما تمتلكه اليابان من خبرة تكنولوجية.

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رانيا المشاط: نعمل على الترويج لسياحة المغامرات في مصر عالميًا

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن كل شيء يحدث في الوزارة مدروس وممنهج، حيث هناك تنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير القطاع السياحي باستمرار.

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"القوى العاملة": 24 دورة تدريبية للشباب على الحرف والمهن المختلفة بالدقهلية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أحمد القللى بالخطة التدريبية للعام التدريبي (2019/ 2020).

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"سياحة النواب" تبحث مع وفد برلماني إندونيسي سبل تعزيز التعاون السياحي

استقبل النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الخميس، وفدًا برلمانيًا من اللجنة العاشرة بمجلس الشعب الإندونيسى، بمقر البرلمان، بحضور الدكتور إبراهيم حمودة وكيل اللجنة.

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وزيرة الصحة: المرأة شريك أساسي في التوعية بنظام التأمين الشامل

أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ضرورة تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في توعية المواطنين بالمنظومة الجديدة لنظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

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آبل تكشف رسميًا موعد إطلاق هاتفها المقبل "آيفون 11"

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل "آيفون 11"، ودعت الصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور الحدث الذي سيعقد في 10 سبتمبر المقبل، يمسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

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"فيسبوك" تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق "ماسنجر كيدز"

أقرت شركة فيسبوك بوجود خلل في تطبيق "ماسنجر كيدز"، بعد أسابيع من إثارة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقالت: "إنها تحدثت إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن هذه المسألة".

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كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تتخلى عن تطوير أسلحتها دفاعا عن النفس

أكدت كوريا الشمالية الخميس أنها لن تتراجع عن تطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها.

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إعصار فلوريدا يلغي زيارة ترامب إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى زيارة إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل حيث يوشك إعصار دوريان أن يضرب فلوريدا، وأنه سيرسل نائبه مايك بنس بدلا منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

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ردا على حكومة اليمن.. بيان من الإمارات بعد شنها ضربات جوية في عدن

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، إنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، وذلك ردا على بيان من حكومة اليمن المعترف بها دوليا برئاسة عبدربه منصور هادي اتهم الإمارات بتنفيذ غارات ضد قوات الحكومة الشرعية.

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بومبيو: علاقات واشنطن ولندن ستصبح أقوى بعد "البريكست"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا ستصبح أقوى بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد أن يتحول (البريكست) إلى واقع بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

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