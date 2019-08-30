شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في ختام «تيكاد 7»: دول الاتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة مهمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، إن قمة التيكاد أقرت ما تطلعنا لتحقيقه في إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء، والتصدي للتحديات، وذلك من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استنادًا إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وإمكانيات شعوبنا وثرواتها البشرية.
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد، أن دول الاتحاد الإفريقى مقبلة على مرحلة مهمة، وتشهد تغييرات كبيرة تزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بسياسات حكومية تشجيعية وجريئة ومحفزة طامحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.
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