شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر محرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة، هلال شهر المحرم لعام 1441هـ. وسيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة «فيس بوك» الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمي لها.

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