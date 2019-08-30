شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الجلسة الختامية لقمة التيكاد بمشاركة السيسي و«آبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبى.

Advertisements

ومن المقرر أن يستعرض الزعيمان نتائج المناقشات، التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي بدأت يوم 28 أغسطس.

ومن المقرر أن يصدر «إعلان يوكوهاما» في ختام قمة التيكاد، متضمنا التوصيات التي توصلت إليها وفود الدول المشاركة في القمة، بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقي الياباني في مجالات الاستثمارات والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية.

ويتضمن برنامج اليوم الأخير من قمة التيكاد، جلسة صباحية حول سبل تعزيز السلام والاستقرار يشارك فيها الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق يواكيم ألبرتو تشيسانو، يعقبها جلسة مغلقة لمناقشة تقارير مجموعات العمل المنبثقة عن التيكاد في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية الموارد البشرية، والاقتصاد الأزرق.