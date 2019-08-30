السيسي: الدول الأفريقية مقبلة على مرحلة مهمة لفرص التجارة والاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما- أ ش أ: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار . وقال الرئيس السيسي - في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية - إن قمة (التيكاد) شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية؛ بما يتسق مع الواقع الأفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة. وثمن الرئيس السيسي، توجه اليابان لتعزيز التعاون والتواصل بين الشعوب ودفع المسيرة التنموية للقارة الإفريقية فى إطار المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها.

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