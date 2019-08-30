شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مجلس الدولة لم يرسل التفسير النهائى لـ«حكم العلاوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية فى مجلس الدولة إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لم تصدر حتى الآن تقريرها الخاص بتفسير حكم المحكمة الإدارية العليا، مطلع العام الجارى، والخاص باحتساب 5 علاوات خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، وأن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس، لا تزال تعكف على كتابة تقريرها للرد على الخطاب المرسل من وزارة التضامن لتفسير وتحديد المستفيدين من الحكم، وتحديد من له الحق فى استلام الصيغة التنفيذية للحكم>

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وأوضحت أن الفتوى الصادرة، الأربعاء، بتفسير الحكم صدرت ردًا على خطاب وزارة التضامن، وأرسلته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، نظرًا لحالة الضرورة فى التعجيل بإنهاء الأمر لأنه يخص قطاعا عريضا من المواطنين. وأضافت أن الجمعية لم تنته بعد من كتابة النص الكامل لتفسيرها الكامل للحكم، وأنها أرسلت لوزارة التضامن ملخص ما انتهت إليه من رأى.

كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أصدرت، مساءالأربعاء، فتوى ذكرت فيها أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا طبقًا لما ورد فى منطوقه بأن تحسب العلاوات الخمس الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى عند الإحالة للمعاش ضمن الأجر المتغير بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، ولا يستفيد من الحكم من سبق أن ضمت له العلاوة إلى الأجر المتغير بنسبة 100% سواء بالنسبة لمقيمى الدعوى أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها أضافت العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى، أصدرت حكمًا قضى بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها.