تبدأ من 2 مليون جنيه.. الإسكان تطرح فلل وشقق بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج حجز مرحلة جديدة ضمن مشروع "ذا جيت"، والذي يتكون من برجين سكنيين، بارتفاع 170 مترًا، ومنطقة الفلل في مدينة العلمين الجيددة.

قال المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن أعمال التنفيذ في مشروع "ذا جيت" وصلت إلى الطابق الـ12، من إجمالي 44 طابقا، وهو ثاني أعلى برج سكني على ساحل البحر المتوسط، ومقسم لـ3 مجموعات، ويضم البرج الواحد 696 وحدة، ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أنه المقرر وصول ارتفاع أبراج "ذا جيت" لـ170 مترًا، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 لـ400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات.

وأكد أن البيع في أبراج "ذا جيت" لا يتم بسعر المتر ولكن بسعر الوحدة ككل، لافتًا إلى أن أقل وحدة مساحتها تصل إلى 50 مترا سعرها 2 مليون جنيه، والوحدة الـ90 متر سعرها 3 ملايين و800 ألف بينما يصل سعر الوحدة الـ300 متر أكثر من 15 مليون جنيه.

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وتضم أبراج "ذا جيت" مجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق مطعم بانورامي، وحمامات سباحة، كما يوجد حمام سباحة طائر أعلى البرج، بجانب مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، بالإضافة لذلك يوفر المشروع جراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.

وأشار إلى أنه يتم سداد 300 ألف جنيه جدية حجز، عن بداية التعاقد، على أن يضاف نسبة تميز بحسب البرج والموقع، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند الاستلام.

وأكد القاضي طرح الأربعاء الماضي، حجز وحدات مزارين "Mazarine"، والذي يضم فيلات وشاليهات بالعلمين الجديدة.

وأشار القاضي إلى أن المشروع يضم ٩٦ فيلا و١٠٤ توين هاوس و٩٦ شاليه، وتسليم المشروع خلال ٣ سنوات، لافتًا إلى أن المشروع يتمتع برفاهية عالية وتشطيبات على أعلى مستوى، يضم بحيرات بمساحة 85 فدانًا بعمق 4 أمتار وهي مياه متجددة من البحر.

وأوضح أن أسعار الفلل المتصلة تبدأ من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، على أن يصل مقدم الحجز 300 ألف جنيه.