مصر | تكثيفات أمنية لضبط المتهم بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط المتهم بقتل صاحب محل خمور بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال مباحث الجيزة من جهودهم، لضبط المتهم الهارب في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة سيارة من أمام أحد المولات الشهيرة بنطاق مركز شرطة كرداسة.

ورد إخطار للواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من كلا من محمود. م. م.م، 22 سنة، عزت.م. ع. ف، 22 سنة مصطفى.ع. ع 22 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسرقة السيارة ماركة تويوتا عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى دائرة المركز.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاطم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. ح، 27 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 10 قضايا ( سرقات – سلاح نارى ) أخرهم " سرقة سيارة، أحمد. م. ا. ف، 23 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما، وبإعداد مأمورية مكبرة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 ألاف لكلًا من يوسف. م. ع، 24 سنة، عامل،عبدالقوى. ع. ع. 18 سنة، عامل.

بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لكلًا من عمر. ا. ع، سنة،30 سائق المفرج عنه تحت شرط في قضية " تهريب ط، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنية للمدعو تامر. ع. ا، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها وإعترافه بشراء السيارة من المذكورين وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 38 - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلًا سيارة ملكه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (عدد 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مختلفة الأنواع - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.