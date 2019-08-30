أخبار مصر | خلال جولة مفاجئة.. رئيس حي شرق مدينة نصر يتحفظ على لحوم فاسدة بإحدى دور الأيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال جولة مفاجئة.. رئيس حي شرق مدينة نصر يتحفظ على لحوم فاسدة بإحدى دور الأيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، بزيارة مفاجئة لإحدى دور الأيتام، للوقوف على الخدمات المقدمة للأطفال، وذلك خلال جولته التفقدية على الجهات الخدمية.

وتفقد رئيس حي شرق مدينة نصر، غرف نوم الأطفال ودورات المياه، والتعرف على طريقة رعاية الأطفال، حيث قام مرافقيه بالتفتيش على الأغذية الخاصة بالدار والتأكد من صلاحياتها.

وبعد الإطلاع على الشهادات الصحية تبين الآتي:-

١- فحص عينة من اللحوم من قبل تبين أن جزء منها فاسد ولا يصلح للاستخدام لعدم دراية العاملين بشروط التخزين السليمة، فيما أعطى تعليمات لمديرة المنطقة الطبية ومفتش الأغذية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة.

٢- وجود الأدوية الخاصة بالأطفال داخل دولاب وغير محفوظة بطريقة سليمة، حيث تم وضع كل دواء في حافظة خاصة لكل طفل، مدون عليها أسمه وكيفية الاستخدام.

وأعطى تعليمات لمدير إدارة التضامن الاجتماعي بالآتي:-

أ- عقد اجتماع تنسيقي مع الصحة والطب البيطري والمختصين التابعين لهم بحضور مديري جميع دور الرعاية.

ب- الكشف على اللحوم بأنواعها والتي يتم الحصول عليها عن طريق التبرعات قبل دخولها مخزن الأغذية من قبل الصحة والطب البيطري والتضامن وذلك حفاظا على صحة الأطفال.

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ج- المرور والتفتيش الدوري المستمر على جميع الدور المتواجدة بحي شرق لتقديم الدعم والنصح والإرشاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسئول الدار المخالف للتعليمات.

وأكد على المتابعة الدورية والمرور المفاجئ للتأكد من عدم وجود أية ملاحظات تنعكس سلبيا (نفسيا -وصحيا) على الأطفال الأيتام وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

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شن اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة، بحملة مكبرة لرفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الإشغالات والتعديات المتواجدة بالشوارع.

وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد هيثم منير مدير شرطة المرافق بحي شرق، بإزالة المخالفات المحيطة بمستشفي التأمين الصحي، والمتواجدة على الأرصفة بشارع الطيران والتنبيه على المخالفين بعدم تكرارها، وإلا ستعرض للمسائلة القانونية.

كما تم إزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء خلف عمارة رقم 49 بمنطقة السويسري الحي العاشر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومتابعة أعمال النظافة والجمع السكنى لمناطق متعددة بقطاع حي شرق مدينة نصر.

ونفذ رئيس حي شرق مدينة نصر، الاثنين الماضي، عدد من الحملات المكثفة لرفع الإشغالات ومخالفات القمامة بالشوارع.

حيث أسفرت الحملات عن إزالة إشغالات حول عدد من الأكشاك تعوق حركة المواطنين إثناء السير على الرصيف وتشويه المظهر الحضاري قام مالكييها بوضعها حول الأكشاك مخالفين بذلك المساحة المصدق بها والمسجلة بالرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتنبيه مشددا أنه سيتم إلغاء الترخيص وإزالة الأكشاك حال تكرار المخالفة.