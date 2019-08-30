أخبار مصر | تكليف الدكتور أيمن رخا مديرًا لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد خلفًا للدكتور عادل تعيلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكليف الدكتور أيمن رخا مديرًا لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد خلفًا للدكتور عادل تعيلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور الشاب أيمن رخا، ويبلغ من العمر ٣٤ عامًا، أحد شباب مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ومنسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، للعمل مديرًا لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، خلفًا للدكتور عادل تعيلب، الذي تم تكليفه مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما وجهت باطلاق اسم عادل تعيلب على قاعة التدريب في المديرية تكريمًا له.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة زايد،واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوضحت أن منظومة التأمين الصحي تعمل على تغيير مفهوم الثقافة الصحية في مصر، مشيرة إلي أن العاملين بالمنظومة يسجلون أسمائهم في تاريخ الطب في مصر، وتوجه المحافظ بالشكر للدكتورة هالة زايد بعد نجاحها في تحقيق حلم المصريين في الحصول على أفضل مستوى من الخدمة والرعاية الصحية في مصر، بدعم من القيادة السياسية.

وأعربت زايد، عن سعادتها بسرعة الاستجابة لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة، كما وجهت الشكر لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بعد قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بكليات الصيدلة كافة، بداية من العام الدراسي ٢٠١٩٢٠٢٠، واصفة ذلك القرار بأنه شئ تاريخي في تاريخ التعليم الصيدلي في مصر.

وأوضحت زايد، أن التغيير بدأ بالفعل على أرض الواقع وذلك بعد ملاحظتها أثناء جولتها بمستشفى رمد بورسعيد، مراجعة الصيادلة الإكلينيكين لبروتكولات العلاج وتعديله وكتابة ملاحظاتهم، مؤكدة أن دور الصيدلي لا يقتصر على الأعمال الإدارية.

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افتتحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبني هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك في إطار الاستعدادات للتدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وبحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وأشادت زايد بالجهود المبذولة من قبل فريق القائمين على العمل بالمنظومة، وحثت العاملين على ضرورة مواصلة العمل الجاد والاطلاع علي قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لتيسير الرد علي استفسارات المواطنين، كما وصفتهم بباكور شباب مصر، مشيرة إلي أن الإصلاح الصحي في مصر يبدأ من تلك المنظومة، وذلك بعد التقدير العالمي الذي تلقته مصر والإشادات بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري من خلال المبادرات الرئاسية تحت شعار "١٠٠مليون صحة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلة لهم " أنتو اللي هتعلموا مصر كلها وهتساعدوا في رسم الخريطة الصحية للوطن العربي وليس مصر فقط".

وأكد الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية هي إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأت في إطار قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ وتتبع وزارة الصحة والسكان، ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلي هيئتي الاعتماد والرقابة والتي تتبع لرئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف "السبكي" أن مبنى الهيئة يضم عددًا من الإدرات منها إدارة مكافحة العدوى والجودة ورضا المنتفعين والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء علي آراء المنتفعين وبحث الشكاوي والمقترحات المقدمة والعمل علي تقديم حلول فورية لها، موضحًا أنه يشمل ٩٦ موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، مضيفًا أنه سيتم استكمال الانتداب لعدد آخر ليصبح عدد العاملين بالهيئة ١٥٠ موظفًا خلال الشهر الجاري وقبل الانطلاق الرسمي للمنظومة.